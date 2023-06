Stefanie Hertel: Jetzt hat sie ihr großes Glück verlassen

Mit ihrem Auftritt als Stargast im "Mamma Mia"-Musical im Frühjahr in Hamburg ging für Stefanie Hertel ein Herzenswunsch in Erfüllung. Ein paar "ABBA"-Songs performte sie jetzt auch bei einem Konzert in Beelitz. Doch die Fans waren entsetzt. Es folgten wüste Beschimpfungen im Internet. Hat sie alles falsch gemacht?