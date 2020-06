Stefanie Hertel: Jubel-News! Sie kann ihr Glück kaum fassen!

Die letzten Wochen waren für alles andere als leicht! Wie die Sängerin berichtete, setzte ihr die Corona-Krise teilweise ganz schön zu. Doch jetzt die Jubel- !

Stefanie Hertel ist überglücklich

In der "NDR"-Talk-Show verrät Stefanie nun, dass sie absolut stolz auf ihre Tochter Johanna und deren Bühnen-Karriere ist. So erklärt sie: "„Ich bin total stolz. Vor allem, weil es ja sich erst seit noch nicht allzu langer Zeit abgezeichnet hat, dass sie überhaupt auf die Bühne möchte, dass sie überhaupt Musik machen möchte. Und sie macht es mit so großer Leidenschaft und so großer Freude und mit so viel Talent, dass ich natürlich schon sehr stolz bin." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Doch damit nicht genug...

Johanna schwelgt in Erinnerung

Nicht nur Stefanie ist über Johannas Bühnenerfolge mega glücklich! Auch Johanna kommt aus dem Schwärmen über das Leben im Rampenlicht gar nicht mehr heraus. So berichtet sie begeistert von ihrem ersten öffentlichen Auftritt: "Das war tatsächlich 2017, es war kurz vor meinem 16. Geburtstag. Das war die 'Goldene Henne', da hat die Mama halt die Einladung bekommen für die 'Goldene Henne'. Und dann habe ich gefragt: 'Dürfte ich eventuell, also ich würde ja so gern mal auf einen roten Teppich mit einem schönen Kleid und sowas!'" Der Rest ist Geschichte...

Huch, so kennen wir ja gar nicht: