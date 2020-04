Stefanie Hertel: Jubel-News! Sie lässt die süße Bombe platzen!

Wie schön! Obwohl erst kürzlich berichtete, dass ihr Alltag in der aktuellen Situation nicht immer leicht ist, lässt sie nun die süße Bombe platzen...

Stefanie Hertel macht es offiziell

Wie Stefanie verrät, liegt die Arbeit an ihrem neuen Album trotz Corona nicht auf Eis. So erklärt sie gegenüber " "-"Brisant": "Wir haben gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir wollen gemeinsam (...) für die Menschen ein bisschen Normalität in diese Zeit bringen. Und vielleicht ist das ein Weg oder ein kleines Zeichen, das wir damit setzen können." Wow! Was für tolle Neuigkeiten, die vor allem ihre Fans definitiv freuen. Stefanie ließ sich also von der aktuellen Situation nicht unterkriegen und schmiedet auch schon jetzt Pläne, was sie als erstes nach Corona machen möchte!

Stefanie ist ein Familienmensch

Laut Stefanies Mann Lanny möchte er als Erstes wieder Grillen. "Unsere Nachbarn zum Grillen einladen", steht bei ihm ganz oben auf der Liste. Stefanie hingegen kann es kaum abwarten, ihre Familie wiederzusehen. So entgegnet sie: "Aber, ich glaube, bevor wir die Nachbarn zum Grillen einladen, holen wir unsere Eltern, seine Mama und meinen Papa, damit die dann bei dem Grillen auch mit dabei sein können." Was für ein intimer Einblick in ihr Innerstes...

