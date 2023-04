Stefanie Hertel: Neuanfang! Jetzt geht Ehemann Lanny seinen eigenen Weg

Wie Stefanie Hertel nun bei der NDR-Show "DAS!" verriet, hat sich ihr Ehemann scheinbar ein eigenes Standbein aufgebaut: "Lanny hat jetzt sogar einen eigenen Country-Sender gegründet, wo er eben dann die Musik platzieren kann auch. Es gibt noch mehrere Künstler im deutschsprachigen Raum, die diese Art von Musik machen, und wir haben uns mit denen so ein bisschen auch zusammengeschlossen, so als 'Country Team Germany'. 'Rock this Country' heißt der Radiosender, den man streamen kann. Und da ist er jetzt gerade ganz heiß drauf und programmiert da die Songs und ja, macht sich.", erzählt die Schlagersängerin.

Ob Stefanie mit am Radiosender arbeiten wird, oder es tatsächlich Lannys eigenes Ding bleibt, verriet sie nicht.

