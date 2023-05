Stefanie Hertel: Neuer Job, neue Stadt, neuer Mann?

Im hautengen Glitzerkostüm im Stil der 70er Jahre rockt Stefanie derzeit Hamburgs große Musical-Bühne und gibt in "Mamma Mia" zahlreiche "Abba"-Songs zum Besten. Für ihre insgesamt 16 Auftritte ist die Vogtländerin sogar in die große Hansestadt gezogen! "Ich bin jetzt hier richtig Hamburgerin gerade. Das macht total Spaß. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt", schwärmte sie kürzlich in der NDR-Sendung "DAS".