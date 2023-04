Stefanie Hertel: Neues Familienglück! Sie ist einfach nur happy

Sie ist so richtig glücklich und strahlt das auch aus. Während ihr Ex-Mann Stefan Mross gerade vor den Scherben seiner dritten Ehe steht, läuft bei Stefanie Hertel alles rund. Privat und beruflich.

Seit der Trennung vom Vater ihrer Tochter Johanna 2011 ist Sänger und Gitarrist Leopold "Lanny" Lanner an ihrer Seite, geheiratet wurde drei Jahre später. Harmonie pur, er sieht Johanna, die inzwischen 21 ist, sogar als seine Tochter an. "Was wir ihr als Eltern mit auf den Weg geben können, ist, egal was auch immer im Leben passieren wird, wir werden immer für sie da sein", erklärte der 48-Jährige erst kürzlich.

Zuneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Denn Johanna, die das musikalische Talent ihrer Mutter geerbt hat, steht seit fünf Jahren mit Stefanie und Lanny als Band More Than Words auf der Bühne. Auf das Patchworkprojekt ist die Stefanie Hertel mächtig stolz. Wie überhaupt auf ihr Familienglück, das sie nun seit so vielen Jahren bewahrt.