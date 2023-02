Stefanie Hertel: Trennungs-Schock! Scheidung noch in diesem Jahr?

Schlager-Fans befördern Marco und Stefanie bereits zum neuen Traumpaar der Schlagerwelt. Und das muss ein Schlag ins Gesicht für Lanny sein! Betonte er doch stets, dass seine Ehe so harmonisch sei, "weil wir uns vertrauen". Vertrauen, das durch Stefanies Aktionen nun gebrochen sein könnte. Vorstellbar, dass er deshalb abgetaucht ist, um sein Gefühlschaos zu ordnen. Dass Stefanie gerade in einem TV-Interview erklärte: "Stress und Streit kommen in den besten Familien vor", verwundert da wenig, spricht sie doch womöglich von eigenen Erfahrungen. Sie verriet auch, dass sie in den nächsten Wochen weiterhin alleine unterwegs sein wird. Fans hoffen, nur um sich angekündigten Solo-Projekten zu widmen. Wieder andere sehen Stefanie und Lanny bereits vor dem Scheidungsrichter sitzen...

