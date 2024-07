Stefanie Hertel: Trotz Trauer keine Pause! Mutet sie sich zu viel zu?

Tut Stefanie die Arbeit als Ablenkung gut? Oder übernimmt sie sich damit? Sicher hätten die Fans Verständnis, wenn sie nach dem Schock pausieren würde, um alles in Ruhe zu verarbeiten. Aber der Drang, selbst in dunklen Momenten stark sein zu wollen, liegt in der Familie: Als 2017 Stefanies Mama Elisabeth († 67) starb, trat die trauernde Tochter nur zwei Tage nach der Beerdigung wieder auf. Obwohl der Tod der Mutter für Stefanie anfangs unbegreiflich und sie die ersten Monate "noch so ein bisschen betäubt" war. Witwer Eberhard betonte, dass seine Frau "wirklich gewollt hat, dass wir weitermachen".

Auch jetzt macht Stefanie tapfer weiter – einfach ist dies sicher nicht! Hoffentlich spendet die Bühne ihr mehr Kraft, als diese sie kostet.