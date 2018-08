Stefanie Hertel: Überraschendes Statement! So geht es ihr wirklich!

Welch überraschende Neuigkeit von ! Erst im Dezember vergangen Jahres schockte das Schlagersternchen ihre Fans mit der traurigen Todes-Nachricht ihrer Mutter. Seit dem schlimmen Verlust sind mittlerweile acht Monate vergangenen, in denen es verhältnismäßig still um Stefanie war. Doch wie geht es der Power-Frau aktuell? In einem rührenden Statement spricht sie nun Klartext!

Stefanie Hertel: So geht es ihr nach dem Tod ihrer Mutter wirklich

Das Stefanie in den letzten Monaten eine schwere Zeit durchlebte, ist definitiv klar. Am 14. Dezember vergangen Jahres musste sie sich für immer von ihrer geliebten Mutter Elisabeth verabschieden. Die 67-Jährige verstarb in ihrem Haus im sächsischen Oelsnitz. Ein absoluter Schock für Stefanie und ihre Familie! Doch wie geht es dem Schlagerstar jetzt? Gegenüber "Superillu" berichtet Stefanie: "Wir wissen, dass sie da ist, bei uns ist - und aufpasst." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Wir leben in ihrem Sinne weiter, so, wie sie es gewollt hätte." Rührende Worte, die tief blicken lassen. Und wie geht es Stefanies Vater nach dem Ableben seiner geliebten Frau?

Stefanie Hertel: Sie und ihr Vater treten wieder zusammen auf

Wie Stefanie berichtet sei auch ihr Vater wieder auf dem Weg der Besserung. So ergänzt die : "Ich freue mich, dass mein Papa tatsächlich langsam wieder lachen kann - wie wir alle." Welch schöne Neuigkeit! Doch damit nicht genug! Wie die Schönheit ebenfalls verrät, können sich ihr Fans schon bald wieder auf einen Auftritt des Vater-Tochter-Gespanns freuen. In einer neuen Folge von "Immer wieder sonntags" am 12. August sollen die beiden wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Wir freuen uns schon jetzt!