Stefanie Hertel & Ehemann Lanny: In freudiger Erwartung

Ihr Glücksgeheimnis, warum es mit der Patchwork-Familie so gut funktioniert? Viel Verständnis füreinander, eine ordentliche Streitkultur und eine große Portion Kommunikation: "Bei uns fliegen schon mal die Fetzen, wie in anderen Familien auch. Das ist dann wie ein Gewitter, das sich genauso schnell wieder verzieht", erzählt Johanna. Mama Stefanie ergänzt: "Wir können gar nicht wirklich aufeinander böse sein. Wenn wir Zoff hatten, dauert es nicht lange, schon fallen wir uns in die Arme und alles ist wieder super. Es ist auch von großem Vorteil, dass wir alle sehr gut im Verzeihen und Vergessen sind und niemand nachtragend ist." Klingt ganz danach, als ob die Hertels vollends glücklich sind, oder? Nicht ganz! Ein großer Wunsch blieb ihnen bisher nämlich unerfüllt: Gerne würden sie mit Papa Eberhard Hertel (82) auf der Bühne stehen und singen: "Er würde auch Englisch lernen dafür, also das hat er schon gesagt", schmunzelt der Schlager-Star. Na dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen ..