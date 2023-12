Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Blitzscheidung im neuen Jahr?

Stefanie kann es kaum erwarten! Sie geht im nächsten Jahr mit der romantischen Musical-Komödie "Ganz Paris träumt von der Liebe" auf Tour. Ohne ihren Lanny! Das Pikante an dem Auswärts-Spiel: Ihr Kollege Stuart Sumner (41) ist wieder mit von der Partie.

Ein Name, der Lanny Bauchschmerzen bereiten dürfte. Denn Stuart ist ein echter Hingucker: verführerischer Blick, charmantes Lächeln. Letztes Jahr stand er mit Stefanie in dem Theaterstück "Avanti! Avanti!" auf der Bühne. Da spielten die beiden ein Liebespaar. Die Chemie zwischen ihnen passte, sonst würden sie wohl kaum noch mal so eng zusammen arbeiten …