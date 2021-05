Stefanie Hertel: Unerwartete Neuigkeiten

Auch wenn Stefanie nicht für ihre Show zum Muttertag auf der Bühne stehen kann, müssen ihre Fans nicht ganz auf ihr Idol verzichten. So ist Stefanie nämlich dabei zu sehen, wie sie sich am 08. Mai in der Ersatzshow "Frühling bei uns" zu sehen ist. Gegenüber dem "MDR" erklärt die Sängerin: "Das ist für mich eine liebgewonnene Tradition. Deshalb schaue ich am 08.05. gemeinsam mit Lanny und Johanna mit einer musikalischen Premiere bei Frühling bei uns – Live! vorbei." Wie schön!