Stefanie Tücking: Neue tragische Todes-Details

In der Nacht zum Samstag legte sie sich ins Bett – danach wachte sie aber nicht mehr auf. Eine Freundin fand die ehemalige Moderatorin von „Formel Eins“ im Bett.

„Am Freitagabend um 18 Uhr hat Stefanie noch im SWR3-Club Buch-Tipps gegeben. Am Samstag sollte sie ab 12 Uhr bei ,SWR3 Topthemen am Mittag‘ im Einsatz sein“, erzählt Programm-Chef Thomas Jung in der „Bild“-Zeitung.

Eine Freundin fand sie tot im Bett

Mit zwei Freundinnen wollte Stefanie Tücking das Adventswochenende verbringen. Am Samstagmorgen wurde sie von einer Freundin im Bett gefunden. „Der Wecker hatte geklingelt und hörte nicht auf. Die Freundin ging zu ihr, schüttelte Stefanie. Als die sich nicht bewegte, rief sie den Notarzt“, sagte sie in der „Bild“.

Moderatorin Stefanie Tücking ist tot

Stefanie Tücking hatte keine Chance mehr – die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen. „Meine Frau, Stefanies Schwester und ich ringen um Fassung. Am Donnerstag waren wir noch gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt“, erzählt ihr Vater.