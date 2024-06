Stefano Zarrella: Nach Liebesgerüchten mit Mariia - Beziehungsstatus enthüllt!

Aktuell ist Stefano Single, aber offen für die Frau fürs Leben. Wie seine Mrs. Right sein sollte? "Es gibt keinen bestimmten Typ Frau, auf den ich stehe. Ich schaue aber heute auf andere Dinge als vor ein paar Jahren. Man wird erfahrener und weiß auch, was man nicht möchte. Die Werte sind für mich wichtig. Loyalität, Vertrauen, familiär sein, kein Drama. Ich muss sie anschauen und denken: Ja, die ist die Mama meiner Kinder. Das fühlt man dann." Bisher ist ihm die Richtige noch nicht über den Weg gelaufen. Ob er sich deshalb einsam fühlt? "Einsam? Nein, habe doch Rocky", schwärmt er von seinem süßen Dackel. "Aber klar wünsche ich mir eine eigene Family." Mal sehen, wann sein großer Traum in Erfüllung geht...