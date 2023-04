Steff Jerkel: Messer-Attacke auf Mallorca!

Da ist Steff Jerkel ja noch einmal mit einem Schrecken davon gekommen. In seiner Wahl-Heimat Mallorca geriet der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer nun in eine heikle Situation. Vor den Augen seiner Tochter Josephine wurde der Ex von Peggy Jerofke nun beim Warten auf eine Luftpumpe an einer Tankstelle mit einem Messer bedroht. Wie die ganze Situation ausging, verriet er nun auf seinem Instagram-Kanal.