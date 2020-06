Steffen Donsbach und Pia Tillmann zeigen ihre Eheringe

Nun kommt endlich auch der erste Beweis vom Paar selbst.

Während sie seit der Hochzeit den Blick auf ihre rechte Hand nie so richtig frei machten, gibt es nun ein Karneval-Bild, das deutlich zeigt, wie beide den gleichen goldenen Ring am rechten Ringfinger tragen. Zum Karneval schmeißen sich die beiden Wahl-Kölner in witzige Kostüme, die beinahe von den schönen Ringen ablenken. Steffen gibt ganz klar den Popeye. Pia ist in Grün gekleidet und hat Efeu auf dem Kopf. Unser Tipp: Sie geht als "Holla, die Waldfee".