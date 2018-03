Steffen Henssler: Baby Nr. 3 unterwegs?

Auch wenn Steffen Henssler aus dem TV momentan nicht mehr wegzudenken ist, weiß man über sein Privatleben nur wenig. Doch jetzt ist eine süße Neuigkeit durchgesickert...

Gerüchten zufolge soll der TV-Koch zum dritten Mal Papa werden. Seine Freundin, eine Yoga-Lehrerin, sei angeblich schwanger. Laut "Bild" soll das erste gemeinsame Kind des Paares bereits im Mai zur Welt kommen. Steffen Henssler hüllt sich allerdings weiterhin in Schweigen. "Zu meinem Privatleben äußere ich mich nach wie vor nicht", erklärte der 45-Jährige.

Steffen Henssler: Überraschende Beichte über seine Kids!

Steffen Henssler hat schon zwei Töchter

Bekannt ist, dass Henssler aus einer früheren Beziehung zwei Töchter hat. Seinen Erziehungsstil beschrieb er in einem "Stern"-Interview mal als "sehr locker". Er verriet: "Ich rede so mit den beiden, wie ich auch sonst rede“, so der TV-Koch. „Da hätte ich vielleicht einen Hauch vorsichtiger sein sollen. Die hauen Sprüche raus, da fällt einem nix mehr ein. Ich frage mich, wie das erst in der Pubertät werden soll."

Ob Baby Nr. drei ein Mädchen oder ein Junge wird, ist noch nicht bekannt. Aber wer weiß - vielleicht kommt der stolze Papa nach der Geburt ja doch noch ins Plaudern...