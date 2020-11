Steffen Henssler: Bittere Neuigkeiten für den TV-Koch!

"Detlef übertreibt in allem... Geht gar nicht der Typ... Gucke gar nichts mehr mit dem, da bekomme ich Aggression", "Sorry, aber mit den Steves gucke ich das nicht mehr. Einfach nicht mehr witzig der Mann" sowie "Steves, der Typ der soooo echt ist. Unsympathisch hoch drei!", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post der letzten Show finden lassen! Autsch! Was Detlef und Steffen von den Anfeindungen halten, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die nächste Sendung am kommenden Sonntag entspannter verläuft...

Die nächste Folge von "Grill den Henssler" gibt es am Sonntag, den 15. November ab 20:15 Uhr bei VOX zu sehen.

Wer bis dahin nicht warten möchte: Alle Folgen von "Grill den Henssler" könnt ihr HIER bei TVNOW streamen. *