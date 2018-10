Steffen Henssler: Comeback bei Vox!

Reddit this

Vor knapp vier Wochen hat verkündet, dass er seine Show bei aufgeben wird. "Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer", sagte er damals.

Für den neuen Job bei ProSieben hatte er damals bei hingeschmissen – jetzt kehrt er dorthin wieder zurück! Für „Grill den Henssler“ wird er demnächst wieder vor der Kamera stehen.

Schon im Juli Gespräche mit Vox geführt

"Was soll ich lang schnacken, ich habe wieder richtig Bock auf 'Grill den Henssler'", erklärte er laut „DWDL“. "Beim -Special in Magdeburg habe ich gemerkt, wie sehr mir die Sendung gefehlt hat. Dazu kam noch die ständige Frage meiner Fans: Wann ziehst du wieder die Kochjacke an? - deswegen... I'm back home!", erklärt er weiter.

Schon während seiner Zeit bei ProSieben hat Steffen Henssler anscheinend mit Vox über weitere Projekte gesprochen. wie Vox-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm einräumt. "Das 'Grill den Profi Sommer-Special' mit Steffen Henssler hat uns und den Zuschauern sehr viel Spaß gemacht. Von daher haben wir bereits nach den Dreharbeiten im Juli die Gespräche mit Steffen aufgenommen und schnell festgestellt, dass wir nach der einjährigen Pause nun alle große Lust darauf haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen", so Vox-Unterhaltungschef Kai Sturm.