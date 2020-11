Steffen Henssler: "Das ist richtig auf die Fresse"

Neben Alessandra, Oliver Pocher und Ehefrau Amira steht auch "Promis unter Palmen"-Star Tobias Wegener in der kommenden "Grill den Henssler"-Sendung am Herd. Für den Reality-Star ein ganz besonderer Moment! So ist es das erste Mal, dass er im TV kocht. Wie Tobias gesteht, bringt ihn das ganz schön ins Schwitzen: "Ich bin mega aufgeregt!" Doch wie es scheint, vollkommen ohne grundlos. So zeigt sich Steffen von Tobis Vorspeise sichtlich begeistert...