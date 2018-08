Steffen Henssler: Es droht das endgültige Aus!

Für läuft es derzeit nicht rund. Der Entertainer erreicht mit seiner -Show „Schlag den Henssler“ nur sehr wenige Zuschauer. Steht seine Show damit jetzt vor dem endgültigen Aus?

Steffen Henssler ist in die Fußstapfen von getreten – dass das nicht einfach wird, war klar. Der Erfolg blieb bisher komplett aus: In der vorletzten Folge von „Schlag den Henssler“ wirkte Stefen Henssler total lustlos und in die vergangene Episode schauten so wenige Zuschauer wie noch nie.

Steht "Schlag den Henssler" vor dem Aus?

Schon länger wird deshalb spekuliert, ob die ProSieben-Show vor dem Aus steht. „Für ProSieben sind die Quoten bei jungen Zuschauern wichtig: ‚Schlag den Henssler‘ liegt auch mit dieser Ausgabe mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent bei jüngeren Zuschauern (14-49 Jahre) klar über Senderschnitt“, erklärte Sprecher Christoph Körfer gegenüber der Bild“-Zeitung.

Der Sender hält also weiterhin an dem Format fest – auch, wenn die Quoten nicht die tollsten sind. Am 22. September zeigt ProSieben die nächste Folge von „Schlag den Henssler“.