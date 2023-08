Steffen Henssler: Fiasko bei "Grill den Henssler"! Die Zuschauer schäumen vor Wut

Ein Satz mit X, das war wohl nix! Am vergangenen Sonntagabend flimmerte die beliebte Koch-Show "Grill den Henssler" über die deutschen Fernsehbildschirme. Steffen Henssler trat mal wieder gegen seinen Koch-Erzfeind an und versucht den Sieg zu erbrutzeln. Doch während sich die Show in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreuen konnte, waren die Zuschauer dieses Mal gelinde gesagt erbost!

Auf der Social-Media-Plattform "Instagram" machten sich die Fans von Steffen Henssler Luft und packten aus, was sie an der TV-Show stört. User schrieben: "Es war eine schöne Sendung mit Steffen und Tim, aber noch mehr Werbung geht nicht, oder? Ich das macht die ganze Sendung kaputt" oder "Nervig diese Werbung immer. Etwas Werbung ist ja ok, aber das nervt schon." Einige Zuschauer scheinen sogar die Zeit gestoppt zu haben und kommentierten, dass bereits nach zehn Minuten Sendung der erste Werbungblock geschaltet wurde.

Eine Kritik, die Steffen Henssler wohl nicht gefallen wird. Denn die Show selbst begeisterte die Fans auf "Instagram" überwiegend.