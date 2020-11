Steffen Henssler: Großes Drama um "Grill den Henssler"! Steht die Show vor dem Aus?

Eigentlich gehörte "Grill den Henssler" für die Fans von Steffen stets zu ihrem TV-Pflichtprogramm! So teilte der Star-Koch auch am vergangen Sonntag via Instagram ein Bild von sich, mit dem er den Auftakt der neuen Henssler-Shows ankündigte. Eigentlich ein wahrer Jubel-Grund! Doch wie es scheint, waren seine Anhänger von den Show-Sicherheitsmaßnahmen, bezüglich der Corona-Pandemie, alles andere als begeistert...