Steffen Henssler: Harte Kritik von Elton

Zu langweilig, zu lang gezogen, zu wenig Kampfgeist – so lautete das Urteil mancher TV-Zuschauer nach der ersten Ausstrahlung von „Schlag den Henssler“ im September. Doch was sagt eigentlich Elton dazu, der lange mit Hensslers Vorgänger Stefan Raab (51) zusammengearbeitet hat? „Man kann die beiden nicht vergleichen. Sie sind sehr unterschiedlich“, so der 46-Jährige. „Aber ich kenne in Deutschland niemanden, der die Show hätte übernehmen können, außer Steffen Henssler.“