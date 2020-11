Steffen Henssler: Jetzt herrscht bittere Gewissheit!

Am Montag war der TV-Koch in der Sendung "Hart aber Fair" zu Gast. In der Runde wurde ausführlich über das Thema Corona diskutiert. Am Ende des Talks fragte Frank Plasberg, wer sich gegen das Virus mit dem neuen Stoff impfen lassen würde. Daraufhin offenbarte Steffen: "Erst mal nicht, weil ich es auch gehabt habe. Deswegen stehe ich, glaube ich, ganz hinten auf der Liste und ich müsste mich, glaube ich, erst einmal bisschen mehr informieren und mir ein Bild davon machen." Wann er infiziert war und wie die Krankheit verlief, verriet er nicht.