Steffen Henssler: Jetzt schießt er gegen Kochkollege Tim Mälzer!

Am kommenden Sonntag geht "Grill den Henssler" in die nächste Runde. Mit von der Partie: Vera Int-Veen! Wie die Moderatorin berichtet, will sie alles geben, um Steffen ordentlich einzuheizen. Und die Chancen stehen für sie alles andere als schlecht. So hat Vera nicht nur mit ihrer Freundin ein Kochbuch am Start, sie berichtet ebenfalls, dass sie ein Praktikum bei Kult-Koch Tim Mälzer absolviert. Für Steffen scheinbar jedoch ein absolutes "No-Go". Auf die Aussage von Vera, dass sie auch gerne mal bei ihm ein Praktikum machen würde, findet Steffen nämlich eine eindeutige Antwort...