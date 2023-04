Steffen Henssler: Lotto-Hammer! Er hat schon wieder gewonnen!

Als erfolgreicher TV-Koch weiß Steffen Henssler, was hart arbeiten bedeutet. Lange Nächte in der Küche, frühe Morgen auf dem Großmarkt und anspruchsvolle Kunden, die auf ihren Genuss kommen wollen. Steffen Henssler konnte all dem Stress trotzen und sich im Laufe seiner Karriere eine goldene Nase verdienen. Doch nicht all sein Vermögen hat der "VOX"-Star mit ehrlicher Arbeit erwirtschaftet...