Steffen Henssler: Nach Gag-Fiasko bei "Grill den Henssler" - Nun äußert sich der Sender!

Als Steffen Henssler der Moderatorin Laura Wontorra demonstriert, wie er durch das Tasten mit seinen Fingern die Gräten des Fischs entfernen kann, wird die 35-Jährige neugierig und will es auch ausprobieren. Laura Wontorra fragt: "Was muss ich denn fühlen?" Woraufhin Steffen Henssler erwidert: "Zeig ich dir. Pass auf!" Doch anstatt die Hand der Moderatorin an den Fisch zu führen, zieht der TV-Star diese in Richtung seines Schritts.

Eine Aktion, die Laura Wontorra alles andere als lustig findet. Sie zieht ihre Hand schnell weg und kommentiert schockiert: "DAFÜR bekomme ich hier nicht genug Geld, Steffen." Auch die Zuschauer reagieren auf der Social-Media-Plattform Instagram entsetzt. Unter dem Post zur Sendung kommentiert ein User auf dem Profil von Laura Wontorra: "Das war sexuelle Belästigung dir gegenüber! Sowas ist nicht ok. Auch wenn du es professionell gehändelt hast. Du bist mehr als ein Stück Fleisch!" Ebenso wie unter dem Post von Steffen Henssler: "Es ist nicht frustrierend wie sich die Hilfe für Steffen benimmt, sondern das Benehmen von Steffen ist unmöglich! Die Sendung kann man sich einfach nicht mehr anschauen."

Nun reagiert auch Sender VOX auf die Aktion von Steffen Henssler. Gegenüber "BILD" rechtfertigt ein Sprecher: "Zwischen Laura Wontorra und Steffen Henssler sind die Gags in beide Richtungen gerne mal ein bisschen 'derber'. Unsere Moderatorin hat Steffen Henssler, wie man in der Sendung sehen kann, auch wieder gut Paroli geboten."