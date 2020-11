Steffen Henssler: Unfall-Drama! Show-Aus für "Grill den Henssler"

Auch wenn Detlef selber ein absoluter Koch-Profi ist, gerät er nach dem Aus von Steffen ganz schön an seine Grenzen. So machen ihm vor allem die Pancakes einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Als er nämlich nach Ablauf des Zeitlimits ein letztes Mal von seinen Pancakes kostet, entfährt ihm aus tiefstem Herzen ein verzweifeltes: "Scheiße". Oh je! Was noch so passiert ist und wie sich Detlef gegen Micky Beisenherz, Ralf Moeller und Lilly Becker schlägt, gibt es am Sonntag, den 08. November ab 20:15 Uhr bei VOX zu sehen.

