Steffen Henssler: Vom Set in die Notaufnahme

Was war passiert?

Der für seine experimentierfreudige Art bekannte TV-Koch hatte sich bereit erklärt, während des Kochens rote Lack-High-Heels zu tragen, um mit seiner Hauptgangs-Gegnerin Sandy Meyer-Wölden (32) Auf "Augenhöhe" zu sein.

Gesagt, getan!

Doch während der letzten zwei Minuten passierte es dann, Steffen Henssler rutschte auf dem glatten Boden aus und fiel samt Teller in der Hand vorne über. Der Teller zersprang und der TV-Koch zog sich an den Scherben tiefe Schnittwunden an Mittelfinger und Handgelenk zu.

Nach einer kleinen - und durchaus verständlichen - verbalen Entgleisung kochte Henssler unterstützt von Moderatorin Ruth Moschner tapfer weiter, nach der Show ging es für ihn jedoch ab ins Krankenhaus, wo seine Schnittverletzungen mit mehreren Stichen genäht werden mussten.

Fans des Fernseh-Kochs können sich die denkwürdige Sendung von "Grill den Henssler" am Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox zu Gemüte führen.