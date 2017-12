Steffi Graf & Andre Agassi: Herzzerreißende Beichte

Man könnte wirklich meinen, dass sie alles hat. Früher eine glänzende Karriere als Tennis-Profi, heute einen liebenden Ehemann und zwei Kinder, mit denen sie sich in Las Vegas zur Ruhe gesetzt hat und ein skandalfreies Leben führt. Aber weit gefehlt. Denn jetzt kommt ans Licht, dass es da doch noch etwas gibt, das Steffi Graf (48) schmerzlich vermisst. Jetzt öffnet sie ihr Herz und offenbart ihre heimliche Sehnsucht – sie und ihr Mann hätten so gerne noch mehr Kinder gehabt!

Jetzt öffnet Steffi Graf ihr Herz

In einem Interview verrät Gatte Andre Agassi (47): „Es gab eine Zeit, in der wir intensiv über Adoption nachgedacht haben. Jetzt fühlen wir uns aber langsam zu alt.“ Wie traurig! Schließlich plagt das Ehepaar die Angst, alleine in ihrer großen Villa zu sein – sobald die Kinder Jaden (16) und Jaz (14) aus dem Haus sind. Und das könnte schnell gehen, denn Jaden hat einen Vertrag der Universität in Southern California unterschrieben – ab 2020 spielt er dort Baseball und ist viel unterwegs.

„Darüber will ich nicht nachdenken“, gesteht Steffis Mann, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist. „Vielleicht legen wir uns dann noch mehr Hunde zu.“ Es scheint, als würden sie versuchen, die Lücke mit Tierliebe zu füllen. Schließlich hat das Paar bereits drei Hunde, eine Hauskatze und mehrere Straßenkatzen...

Doch eines hilft ihnen ganz sicher: Ihre starke Liebe zueinander. „Steffi ist bezaubernd. Sie hat das Beste aus mir herausgeholt“, schwärmt Andre. Wie schön!