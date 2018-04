Die Fans von Steffi Graf (48) und Andre Agassi (48) warten täglich auf ein Liebes-Update des Sportler-Paares. Mit privaten Einblicken halten diese sich in den sozialen Netzwerken jedoch zurück.

Einen Tag vor seinem 48. Geburtstag postete Andre Agassi jedoch ein Foto von sich und seiner Liebsten auf Instagram und machte Steffi Graf damit gleichzeitig eine zauberhafte Liebeserklärung.

Andre Agassis süße Liebes-Erklärung an Steffi Graf: "Meine Braut"

"Noch besser als Knight-Time ist nur Knight-Time mit meiner Braut", schrieb der Ex-Tennis-Profi zu dem Foto, das ihn und Graf bei einem Spiel der "Vegas Golden Knights" zeigt.

Verliebt und händchenhaltend kuscheln sich die beiden Eishockey-Fans auf dem Foto aneinander. Ihre Anhängern machen den beiden in den Kommentaren unter dem Foto Komplimente. "Ich liebe euch", schreibt einer. "Ihr seht toll aus" und "Mein liebstes Paar aller Zeiten", zwei weitere.

Steffi Graf und Andre Agassi sind schon seit 2001 verheiratet

Steffi Graf: Drama um Ehemann Andre Agassi

So glücklich wie am ersten Tag und das, obwohl Steffi Graf und Andre Agassi bereits seit fast 20 Jahren gemeinsam in Las Vegas leben und seit Oktober 2001 verheiratet sind.

Eine Liebe wie aus dem Drehbuch!