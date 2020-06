Steffi Graf: Angst um ihre Ehe

1997 war Andre verzweifelt wegen seiner Scheidung von Filmstar Brooke Shields (52) und seiner floppenden Tenniskarriere. Seinen Schmerz betäubte er damals mit Drogen. In seinem Buch „Open“ schildert er, wie er und sein Assistent Crystal Meth konsumierten: „Wir saßen bei mir zu Hause. Er schüttete dieses Pulver auf den Tisch, zerteilte es und zog es hoch, er teilte es wieder und ich zog es hoch...“

Das ist zwar lange her, aber der Amerikaner hat auch weiter mit Rückschlägen zu kämpfen. Seine Schule für benachteiligte Kinder etwa gerät immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik – ein herber Schlag für den sensiblen Andre. Was wird er tun?

In Las Vegas gibt es Rauschmittel an jeder Ecke. Es wäre so einfach, sich zuzudröhnen, um bittere Gedanken zu verdrängen. Man kann nur hoffen, dass ihr gemeinsames Glück noch lange währt...

Für diesen Tennisstar geht gerade der größte Wunsch in Erfüllung: