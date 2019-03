Steffi Graf: Bitterer Abschied! Jetzt geht alles ganz schnell

Reddit this

Seit fast zwanzig Jahren gehen Steffi Graf und Andre Agassi nun schon gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten die beiden mit der Geburt ihrer Kinder Jaden Gil Agassi und Jaz Elle Agassi. Seitdem bewies Steffi immer wieder, dass sie Mama durch und durch ist. Umso erschütternder somit die jüngsten Neuigkeiten der Sportlerin...

Steffi Graf: Trauriger Abschied macht sie wehmütig

Obwohl Steffi eine absolute Power-Frau ist, berichtet sie nun, dass ihr das Älterwerden ihrer Kinder manchmal Angst bereit. So erläutert sie gegenüber " "-"Brisant": "Ja, das geht schnell. Unsere Kinder sind jetzt 15 und 17. Und der Große hat jetzt auch seinen Führerschein und man kann jetzt schon absehen, wie es sein könnte, wenn sie die Schule abgeschlossen haben und ihren neuen Weg suchen. Ja, sie werden immer selbstständiger und das ist dann auf der einen Seite schön zu sehen, auf der anderen Seite werden wir die Gemeinsamkeiten sehr vermissen." Ehrliche Worte, die zeigen: Steffi ist ein absoluter Familienmensch. Verständlich somit, dass Steffi jede freie Minute mit ihren Kindern nutzen möchte...

Steffi genießt die Zeit mit ihren Kindern

Wie Steffi weiter berichtet, probiert sie, so lange sie die Möglichkeit dazu hat, ausreichend Freizeit mit ihren Kindern zu verbringen. So erklärt sie gegenüber " "-"Leute heute": "Ob wir dann vielleicht mal sportlich auf den Golfplatz gehen oder ob wir für ein Wochenende mit Freunden nur mal snowboarden versuchen zu gehen, also wir versuchen immer, uns diese Zeit rauszunehmen, die wir dann auch gemeinsam unternehmen können."