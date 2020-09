Steffi Graf: Ehe-Drama in der Luxus-Villa!

Wenn Steffi Graf (51) von ihrer Familie schwärmt, könnte man fast neidisch werden. Sie wurde in der Vergangenheit nie müde zu betonen: „Mein Leben ist pures Glück und pure Zufriedenheit – denn ich habe eine perfekte Familie“. Doch genau dieses Idyll ist es, was jetzt zu zerbrechen droht. Ein schlimmer Familienstreit sorgt dafür, dass der Segen im Hause Graf/Agassi gerade mächtig schief hängt!

Was ist passiert? Andres Schwester Rita Agassi (59) hat ihren Sohn Skylar (34) – Andres Neffe – nach einem Zerwürfnis unwiderruflich vor die Tür gesetzt. Besonders fies: Über die sozialen Medien lässt sie die Öffentlichkeit daran sogar teilhaben und schreibt: „Wir sind geschiedene Leute, ich rede nicht mehr mit ihm. Er ist nun mein verwaister Sohn. Betet für ihn. Er hat nun keine Eltern mehr.“ Worte, die in Syklars Herzen für Erschütterung sorgen.

Steffi Grafs Familie macht eine schwere Zeit durch

Denn jetzt hat er nicht nur seine geliebte Mutter verloren. Vor 25 starb sein Vater Pancho Gonzales († 67) an Magenkrebs. Ein schwerer Schicksalsschlag für den damals erst neunjährigen Jungen. Seither schlägt er sich mit seiner Mutter, seiner engsten Bezugsperson, tapfer alleine durchs Leben. Umso mehr schmerzen die Worte von Rita, die sich ihrem Kind jetzt so erbarmungslos und eiskalt entzieht.

Halt in dieser schwierigen Zeit sucht Skylar gerade bei Onkel Andre und Tante Steffi. Sie haben ihn in ihrer Villa in Las Vegas aufgenommen und päppeln ihn emotional wieder auf. Keine leichte Situation für das Paar und gerade Steffi dürfte sich fragen: „Andre, warum tust du mir das an und vermittelst nicht zwischen den Fronten?“ Denn der Streit innerhalb der Familie zerstört das, was ihnen bisher immer so heilig war: ihren Frieden und Zusammenhalt!