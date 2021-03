Steffi Graf: Familientragödie - Sie hat ihr Lächeln für immer verloren

Inzwischen kam es zu einer Einigung. Steffi bekommt eine eingeschränkte Vormundschaft für Michael, über seine Finanzen beispielsweise darf er weitestgehend selbst entscheiden. Doch trotz allem bleibt die Angst: Was, wenn Michael wieder ausrasten sollte? Und die Frage: Warum stürzte Steffis Bruder überhaupt so tief?

Gedanken wie diese werden in der Tennisgräfin sicher auch Erinnerungen an ihre Vergangenheit wecken. An ihre Großmutter Rosemarie, die Steffi zwar nie persönlich kennenlernte, doch deren Geschichte sie zutiefst traurig stimmt. 1956 nahm sich Rosemarie das Leben. "Es hieß, meine Mutter hätte Salzsäure getrunken", erzählte Steffis Vater Peter, laut "Neue Post" († 75) einmal.

Auch Peter Graf, der seine Mutter auf so furchtbare Weise verlor, brachte Unheil über die Familie. Als Steffis Entdecker, erster Trainer und Manager erlebte er einen Höhenflug, auf den ein tiefer Fall folgte. 1990 kam Peter Grafs angebliche Affäre mit einem Nacktmodell ans Licht. 1997 dann der Steuerskandal. Weil er Einnahmen seiner Tochter am Fiskus vorbeigeschleust hatte, wurde Peter Graf zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. "Nach allem, was passiert ist, ist er doch immer noch mein Vater", sagte Steffi tapfer. 2013 starb er an Krebs.