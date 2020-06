Steffi Graf: Große Sorge um ihre Familie

Die Tennis-Queen hatte immer wieder den Wunsch geäußert, zurück in die Heimat zu ziehen. Dies dürfte sich allerdings schwierig gestalten, denn ihre Kinder Jaden Gil und Jaz Elle sind dort verwurzelt und gehen noch zur Schule. Jaden bereitet sich sogar auf eine Profikarriere als Baseball-Star vor. Eine schwierige Situation für Steffi, die sich nach den jüngsten Ereignissen in den USA wohl nicht mehr so sicher fühlen kann, wie zuvor...