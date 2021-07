Steffi Graf: Ihre Welt ist zerbrochen -Sie muss wieder kämpfen

Die kann sie aber nicht von ihrem Bruder Michael (49) erwarten. Denn der braucht selbst Unterstützung. Mit heftigen Wutausbrüchen sorgte er in den letzten Monaten für viele Schlagzeilen. Statt Steffi Sorgen abzunehmen, belastet er sie noch mehr. Sie übernahm bereits seine Vormundschaft – gegen die er klagt.

Zudem bereitet ihr nicht nur die eigene Familie schlaflose Nächte. Auch die Eltern ihres Ehemannes, Andre Agassi (51), durchleben gerade einen Albtraum. Andres Mutter Elisabeth (83) ist schwer erkrankt. Von Brustkrebs ist unter anderem die Rede. Sie wird monatelang im Krankenhaus bleiben müssen. Steffi umsorgt sie, besucht sie regelmäßig. Und wäre das nicht schon schlimm genug, wurde jetzt bekannt, dass Andres Vater Mike Agassi (90) an Alzheimer leidet und in einem Pflegeheim untergebracht wurde. Er habe es nicht mehr geschafft, alleine zu wohnen.

Steffi Graf muss gerade jetzt Nerven aus Drahtseil haben. Jüngst traf das Schicksal ihren Sohn Jaden (19). Der Baseball-Nachwuchsstar verletzte sich am Ellenbogen heftig und legte daher eine Karriere-Vollbremsung hin. Für ihn nur eine schwer zu ertragende Situation – er will natürlich in seinem Sport voll durchstarten. Da ist Mama Steffi als beruhigende Trösterin gefragt! Weiß sie doch aus eigener Erfahrung, dass eine Verletzung nicht das Ende einer Sport-Karriere bedeuten muss.

Und dann ist da Sorgenkind "Blue". Die Dogge soll eine Frau gebissen haben. Dem Hund droht ein trauriges Schicksal: Ein Gericht könnte verlangen, dass er eingeschläfert wird. Selbstverständlich lässt Steffi nichts unversucht, strebt einen Vergleich mit der betroffenen Nachbarin an, um das Leben von "Blue" zu retten. Powerfrau Steffi Graf kämpft wirklich auf allen Ebenen – und lässt sich nicht unterkriegen!