Steffi Graf: Mit Folgen! Sie hat eine Entscheidung getroffen

Doch alle Umzugspläne liegen auf Eis. Steffi bringt es einfach nicht übers Herz, ihre Kinder zu verlassen. Jaden Gil und Jaz Elle studieren in Amerika, dort ist ihr Zuhause. Hier sind ihre Freunde, ihr Leben, hier liegt ihre Zukunft. Die beiden können nicht einfach umziehen! Und sie kann es auch nicht: Steffis Mama Heidi Graf.

Schon vor Jahren holte die Tochter die Mutter zu sich in den sonnigen Westen der USA. Erst in ein Haus nebenan, inzwischen wohnt Heidi Graf bei ihrer Stefanie, wie sie sie nennt. Nie Steffi. "Nur Stefanie oder mein Schatz", erzählte Heidi Graf einmal. Gemeinsam haben die beiden schon so manches Unheil bekämpft. Und gewonnen. Sie durchlitten den Steuerskandal des Vaters Peter Graf, Mutters Brustkrebs und ihre Depressionen. "Stefanie und ich sind Freunde", sagte Heidi Graf einmal mit einem sanften Lächeln. "Zwischen uns herrscht eine große Offenheit und Liebe!"

Eine Liebe, die eben auch größer als die Angst ist. Und so steht es fest: Da Steffis Mutter in Amerika glücklich ist, nicht wegziehen will – bleibt Steffi nun auch da. Alle Fluchtpläne für Deutschland wurden wieder in der untersten Schublade des Schreibtisches verstaut.

"Meine Mutter", sagte die Ex-Tenniskönigin einmal, "ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Sie war für mich da. Jetzt bin ich für sie da."