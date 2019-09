Steffi Graf: Nächste Hiobsbotschaft! Jetzt muss sie ganz stark sein

Das Glück ihrer Kinder steht für an erster Stelle. Wie wohl jede Mami auf der Welt lässt sie nichts unversucht, um ihren Nachwuchs dabei zu unterstützen, seine Lebensträume zu verwirklichen. Für ihren Sohn Jaden Gil (17) schien dieser Wunsch schon Wirklichkeit geworden zu sein. Doch nun platzte sein Traum von einer Profi-Karriere als Baseballspieler.

Große Sorge um Sohn Jaden Gil

Jaden Gil musste sich einer schweren Operation am Ellenbogengelenk unterziehen. Bei dem Eingriff wird ein gerissenes Band an der Elle durch ein anderes körpereigenes ersetzt. Frühestens in eineinhalb Jahren kann er wieder spielen - wenn überhaupt! Doch schon im kommenden Jahr fängt sein Baseball-Stipendium an der Uni in Kalifornien an. Es muss für den Jungen furchtbar sein, dass er den dann nicht dabei sein kann. Steffi Graf macht sich deshalb Sorgen. Sie versucht ihren Sohnemann zu trösten, macht ihm Hoffnung, dass er vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt seine Karriere-Wünsche noch umsetzen könne. Und weint heimlich vermutlich bittere Tränen als liebende Mutter.

Warum lässt sie Mann Andre Agassi im Stich?

Doch das Familien-Drama muss sie ganz alleine durchstehen. Denn Ehemann Andre Agassi ist weg! Er kämpft zwar offensichtlich derzeit wieder mit gesundheitlichen Problemen. Aufgrund der Erkrankung Olisthese ist seine Wirbelsäule instabil und die Wirbelkörper quetschen die Nerven ein. Wegen heftige Schmerschüben ist er auf starke Medikamente angewiesen. Er sei ein körperliches Wrack, wie Andre selbst nach seinem Karriere-Ende zugab.

Zurzeit sieht der Ex-Tennisprofi sehr angeschlagen aus: das Gesicht aufgedunsen, die Augen glasig, der Körper füllig. Doch er bleibt nicht bei seiner Steffi zu Hause, die ihn jetzt so bitter nötig hätte. Er reist in der Welt herum, von Tennis-Event zu Tennis-Event! Statt mit ihr zusammen dem gemeinsamen Sohn Jaden Gil beizustehen, lässt er beide lieber allein, flieht offensichtlich vor den Problemen. Warum tut er seiner Familie das an?

