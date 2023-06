Steffi Graf & Andre Agassi: Ihr Glück kann dem Druck kaum noch standhalten

Die Leidensliste ist lang. Angefangen bei Steffis Ehemann, um den sie sich immer wieder sorgen muss: Seit Jahren führe sein Körper ein Krieg gegen ihn, sagt Agassi über sein unheilbares Wirbelgleiten. Bei den wiederkehrenden Schmerzen helfe nur "hinlegen und abwarten". Oft wirkt Andre angestrengt, abgekämpft. Und das Gerede hinter vorgehaltener Hand, dass die anscheinend so perfekte Ehe in Wahrheit in der Krise steckt, wird lauter. Für Steffi nur schwer zu ertragen!

Selbst wenn bei ihr und Andre alles in Ordnung ist – bleiben da immer noch die schwarzen Schafe im nahen Umfeld. So übernahm Steffi die Vormundschaft für ihren Bruder Michael, der mit Ausrastern auffällig wurde. Bewahrte ihn sogar vor dem Gefängnis. Auch rettete sie ihren selbstmordgefährdeten Neffen Torren aus der Alkoholsucht. "Auf meine Tante Steffi kann ich mich verlassen!", zeigte sich der junge Mann dankbar. Und zu allem Übel ist da noch Steffis Schwägerin Rita, die ihrem Bruder öffentlich drohte und den Tod wünschte. Puh, viel zu stemmen und zu ertragen für Steffi! Ein Wunder, dass sie nicht längst unter der Last zusammengebrochen ist.

Zum Glück gibt Steffis eigene kleine Familie ihr Halt. Und Hoffnung auf schöne Neuigkeiten nach den Krisenthemen. Ihre Kinder sind verliebt, vielleicht kündigt sich ja schon bald eine Hochzeit an?

