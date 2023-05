Steffi Graf & Andre Agassi: Im Baby-Fieber! Ein Wonneproppen für das Paar

Es war eine Zeit, die alles hätte zerstören können, was sie sich in zwei Jahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben. Doch Steffi Graf und ihr Andre haben gekämpft und zusammengehalten – in guten wie in schlechten Zeiten, so wie sie es sich einst geschworen haben. Und wer weiß? Vielleicht wird dieses neue Glück demnächst sogar von einem kleinen Sonnenschein gekrönt! Es ist das süßeste Gerücht des Frühlings: Adoptieren die beiden Tennis-Idole jetzt ein Baby?