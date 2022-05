Steffi Graf und Andre Agassi: Plötzlich ist alles anders

Da gab es die Morddrohungen von Rita Agassi (61), Andres älterer Schwester. "Du Scheißbruder, du sollst in der Hölle schmoren", wetterte sie. Äußerst beunruhigend! Doch das war noch längst nicht alles! Die Sorgen um Steffis Bruder Michael (50), der wegen Sachbeschädigung und Gewaltausbrüchen vor Gericht stand, und der Tod von Andres Vater Mike († 90) – all diese Schicksalsschläge mussten die Tennis-Legenden ertragen. Dramen, die natürlich auch ihre Ehe belasteten, denn an wem geht so etwas schon spurlos vorbei?

