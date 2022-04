Steffi Graf & Andre Agassi: Schreckliche Familien-Tragödie!

Mit müden Augen lehnt er sich an sie. Sie nimmt sanft seine Hand, so als wolle sie sagen: "Ich halte dich ganz fest". Steffi Graf muss jetzt stark bleiben. Ihr Mann Andre Agassi ist unheilbar krank. Und die Ärzte sind ratlos ... Es ist wirklich dramatisch. Plötzlich treten bei Andre starke Schmerzen auf, so schlimm, dass er nur noch beten kann: "Hoffentlich ist das alles bald vorbei!" Es sind Schübe, die Steffi und Andre seit vielen Jahren begleiten. Der ehemalige Tennisstar leidet an der Krankheit Olisthesis.