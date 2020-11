Stephan Orlac: Der "Tatort"-Star ist tot

Er war einer der großen Schauspieler in Deutschland. Jetzt ist er tot. Stephan Orlac ist am 1. November im Kreise seiner Familie in Bayern gestorben.

"Er wurde immer schwächer. Er hat sich ja schon vor einigen Jahren aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Die Autogrammwünsche seiner Fans beantwortete er aber immer noch gerne", erklär seine Agentin Christina Gattys gegenüber "Bild".

Die trauern jetzt um ihr Idol.