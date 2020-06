Stefan Raab: Seine größten Siege

1998 schickte Raab den schrägen selbsternannten Kitsch-Schlager-Rocker Guildo Horn mit seinem Song "Guildo hat euch lieb" zum ESC und landete auf Platz 7. Zwei Jahre später trat Raab selber mit seiner Gaga-Nummer "Wadde hadde dudde da" an und verbesserte sich auf Platz 5. Gekrönt wurde seine ESC-Karriere durch den Sieg von Lena Meyer-Landrut. Zwar schrieb Raab an diesem Titel nicht mit, doch war die gesamte Produktion vom Plattenlabel bis zum TV-Casting "Unser Star für Oslo" in seiner Hand.