Stephanie Schmitz: Bittere Tränen wegen Freund Julian!

"Mein größter Traum war nicht, zu heiraten oder eine tolle Frau zu finden. Mein größter Traum war, Kinder zu haben. Ich will mal ein guter Vater sein. Das liegt an der Vergangenheit, weil mein Vater nicht so cool gehandelt hat", erzählt er offen in der neuen Folge. "Dann kam Stephi in mein Leben. Ich liebe diese Frau so sehr. Ich kann auch auf Kinder verzichten. Ich bin so glücklich. Wenn sie sagt 'Ich will keine Kinder!', dann ist das für mich okay."

