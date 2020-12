Stephanie Schmitz & Julian Evangelos: Trauriges Tränen-Drama nach "Temptation Island VIP"!

Julian hätte mit ihrer krassen Reaktion nicht gerechnet. "Stephi so berührt aufgrund meiner Worte zu sehen, hat mich selbst zu Tränen gerührt", erzählt der Influencer jetzt im Interview mit "Promiflash". Denn so erlebt er die sonst so taffe Blondine nur selten. "Ich kenne Stephi besser, als jeder andere Mensch sie kennt, und sie so emotional zu sehen, was nicht oft vorkommt, hat mich echt ins Herz getroffen. Letztlich zeigt es aber auch einfach, wie stark und wichtig unsere Liebe ist."

