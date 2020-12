Stephanie Schmitz & Julian Evangelos: Trennungs-Drama - er tobt vor Wut!

Die Fans des Promi-Paares haben eine Lösung gefunden: Sie finden, die beiden sollten sich trennen und sprechen das auch ganz offen aus. Zu viel für den 28-Jährigen!

"Es wird kommen, wie es kommen soll. Sowas kann man nicht erzwingen, sowas will ich auch nicht erzwingen. In der jetzigen Situation könnte ich mir auch niemals Kinder vorstellen. Ich bin 28, aber gefühlt bin ich noch wie ein kleiner Junge im Kopf", erklärt er offen und nimmt seine Freundin in Schutz. "Bitte hört auf, Stephi dafür zu kritisieren, dass sie keine Kinder will. Das ist absurd. Das ist ihr Leben, das ist unser Leben. Ich muss mir täglich Kommentare reinziehn und Nachrichten lesen, in denen ihr schreibt: 'Bruder, du bist so ein toller Typ, trenn dich von dieser Frau, die wird nicht glücklich machen, such' dir eine Frau, mit der du Familie gründen kannst. [...] Leute, geht’s noch? Was geht in eurem Kopf vor?"

Julian kann die Meinung seiner Fans nicht verstehen. Er liebt seine Stephanie und will mit ihr zusammenbleiben.

