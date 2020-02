Stephen Dürr: Amputations-Drama!

Reddit this

So hat Stephen Dürr sich das aber nicht vorgestellt! Bei den Dreharbeiten für die Serie „True North Arctic Blizzard“ wurde es plötzlich so kalt, dass der 45-Jährige sich einen Kälteschaden an den Zehen zuzog!

Stephen Dürr: Weihnachten im Krankenhaus

Ihm droht die Amputation

Während des zehnstündigen Drehs trug der Schauspieler Bundeswehrstiefel und Socken. Doch bei minus 33 Grad war das einfach nicht genug! „Abends im Hotel waren meine Zehen tiefgefroren. Ich habe sie nicht mehr gespürt“, erklärt er gegenüber „Bild“. Da seine Zehen sich bereits bläulich verfärbt hatten, eilte Dürr ins Krankenhaus.

Stephen Dürr drohnt die Amputation. Foto: Instagram/@twingirlsmaker

Mittlerweile wird der „ “-Star in einer Hamburger Klinik behandelt. Seine großen Zehen sind entzündet und teilweise sogar abgestorben. „Es kann sein, dass die großen Zehen amputiert werden müssen“, so Dürr. Die Hoffnung will er jedoch noch nicht aufgeben: „Vielleicht geht ja alles gut…“

